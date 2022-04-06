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Еврокомиссия призвала Мальту отменить «золотые паспорта»

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  • 6.04.2022, 21:06
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Еврокомиссия призвала Мальту отменить «золотые паспорта»

ЕК пригрозила, что может обратиться в Европейский суд.

Еврокомиссия (ЕК) призвала Мальту отменить систему выдачи так называемых "золотых паспортов" - предоставление гражданства состоятельным иностранцам в обмен на инвестиции. Мальте направлено послание соответствующего содержания, на которое стране предлагается ответить в течение двух недель. Если ответы Мальты сочтут неудовлетворительными, то Еврокомиссия может обратиться в Европейский суд, сообщил регулятор в среду, 6 апреля, в Брюсселе, передает DW.

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Мальта в начале марта приостановила выдачу "золотых паспортов" гражданам России и Беларуси. Ранее Еврокомиссия обнародовала заявления глав государств и правительств целого ряда стран ЕС с призывом ограничить выдачу "золотых паспортов" "богатым россиянам со связями с российским правительством".

Мальта продолжает выдавать "золотые паспорта"

Еврокомиссия, однако, установила, что Мальта продолжает выдавать "золотые паспорта" состоятельным гражданам других стран и не объявила о намерении прекратить эту практику.

Правительство Мальты 6 апреля сообщило, что оно приняло к сведению послание ЕК, указав в то же время, что предоставление гражданства входит в "национальную компетенцию каждой из стран-членов ЕС и должно остаться таковой". Одновременно правительство Мальты подчеркнуло, что "золотые паспорта" должны получать лишь "достойные люди".

Еврокомиссия еще в 2020 году запустила в отношении Кипра и Мальты процедуру о нарушении договора в связи с выдачей "золотых паспортов" иностранцам. Кипр уже покончил с этой практикой и с октября прошлого года прекратил предоставлять иностранцам гражданство в обмен на инвестиции.

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