Одну из компаний Dana Holdings, которая застраивала квартал «Маяк Минска», «разбили» на три фирмы 3 6.04.2022, 21:28

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Сам холдинг под санкциями.

Компанию «Эмирейтс Блю Скай», которая входит в холдинг Dana Holdings, реорганизовали и "вырастили" из нее две новые фирмы. Из нее выделили ООО «Гранд Атриум» и ООО «Сити Вью». Мингорисполком с 1 апреля уже зарегистрировал новые компании. Напомним, холдинг Dana Holdings подконтролен братьям Каричам, один из которых попал под европейские и американские санкции.

Чем будут заниматься новые компании и что с их "мамой"

Как «Гранд Атриум», так и «Сити Вью», судя по данным в госреестре, будут заниматься сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

Сама компания «Эмирейтс Блю Скай», сроки реорганизации которой ранее переносили, остается действующей. Эта фирма, как указано в госреестре, занимается строительством зданий. Компания среди прочего занималась застройкой квартала «Маяк Минска».

К слову, у «Эмирэйтс Блю Скай» раньше было другое название. Как мы ранее писали, в 2020 году компанию «Зомекс Инвестмент» переименовали в «Эмирэйтс Блю Скай». Последняя в декабре 2020 года объявила, что завершает свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.

Какие компании семьи Каричей попали под санкции

Холдинг Dana Holdings, одним из акционеров которого является Небойша Карич, попал ранее под европейские и американские санкции. В список США также включены «дочки» Dana Holdings — «Дана Астра» (строительство комплекса «Минск-Мир»), «ЭмирЕйтс Блю Скай», «Дубай Вотер Фронт».

Ранее «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» объявляли о завершении деятельности по строительству в Беларуси, а также по привлечению инвестиций. Это произошло вскоре после введения санкций ЕС.

Продолжается досрочное погашение обязательств по облигациям

«Эмирэйтс Блю Скай» продолжает досрочно погашать обязательства по ранее выпушенным облигациям. Компания обеспечивала обязательства по ценным бумагам залогом недвижимости. Это квартиры, торговые помещения, оздоровительный центр, кафе-бар, ФОК.

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