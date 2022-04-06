Зеленский: Российских оккупантов побуждали отойти от Киева две причины 2 6.04.2022, 21:30

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Они не выдержали отпор ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киевской области еще проходит зачистка от диверсионно-разведывательных групп врага. Об этом он сообщил в интервью турецкому изданию Habertürk.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины дали достойный отпор российским оккупантам. В частности, врага не пропустили в Киев, несмотря на атаки и бомбардировки.

Президент отметил, что, по состоянию на 6 апреля, Киевская область почти полностью освобождена.

«Почему я говорю «почти»? Ибо еще работает наша СБУ и военные. Потому что те или иные ДРГ остались. Но идет очищение области», — пояснил глава государства.

Также он объяснил, что российских оккупантов побуждали отойти от Киева две причины: во-первых, они не выдержали отпор ВСУ, во-вторых, они решили сменить тактику и сражаться за Донбасс.

«Они хотят сражаться за временно оккупированный восток и будут бои на юге», — добавил Зеленский.

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