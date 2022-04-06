Украинские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ и их охрану из спецназа РФ 3 6.04.2022, 21:40

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Фотофакт.

Уничтожили технику врага военные 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС Российской Федерации.

Как говорится в сообщении Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад Специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

"Рожденные побеждать" - именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину", - сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, за сутки полк "Азов" в Мариуполе уничтожил склад с боеприпасами врага и подбил 2 танка. Российские оккупанты начали применять в городе фосфорные боеприпасы.

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