Украинцы прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade

Украинцы прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade9
- 6.04.2022, 21:58
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Об этом сообщили в Пентагоне.
Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков. Вооруженные силы Украины полностью адаптируются к активности России на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, обучение на Switchblade прошли около десятка украинских военнослужащих, которые уже находятся в США. Ожидается, что они скоро вернутся в Украину.
Представитель Минобороны США добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности там на востоке Украины.