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В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче

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  • 6.04.2022, 22:11
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В Вене прошла акция в память жертв геноцида в Буче

Фоторепортаж.

5 апреля 2022 в Вене состоялась акция в память жертв геноцида в Буче. Перед зданием МИД Австрии, в 300 м от Парламента во время заседания Национального совета участники акции изобразили замученных жителей украинского города, лежа с завязанными руками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

5 апреля 2022 в Вене состоялась акция в память жертв геноцида в Буче. Перед зданием МИД Австрии, в 300 м от Парламента во время заседания Национального совета участники акции изобразили замученных жителей украинского города, лежа с завязанными руками.

От имени демонстрантов к правительству и парламенту Австрии прозвучало следующее обращение:

"Изнасилования, истязания, убийства детей и геноцид - это военные преступления террористов Российской Федерации. Невозможно оставаться нейтральными к терроризму. Действуйте".

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