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Звездный итальянский футболист помогает украинским переселенцам

  • 6.04.2022, 22:18
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Звездный итальянский футболист помогает украинским переселенцам

Он помогает украинским переселенцам, которые переехали в Румынию.

Звезда «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави помогает украинским переселенцам, которые переехали в Румынию.

Стефан Эль-Шаарави - посол фонда одной из крупнейших гуманитарных организаций Италии Cesvi, которая сейчас помогает украинцам.

Футболист поддержал центр «Маленький принц» в городе Сигит в Румынии, где Cesvi дает убежище матерям с детьми.

«Они предлагают убежище женщинам и детям, бежавшим от войны. Здесь они будут в безопасности, защищенные от бомб и разрушений. Очень важно в непростое время оказать поддержку этим семьям. Я считаю, что все дети должны иметь право на мирное и безопасное детство в окружении тепла близких», — написал Эль-Шаарави в своем аккаунте в Instagram.

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