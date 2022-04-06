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Президент Казахстана назвал российское вторжение в Украину войной

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  • 6.04.2022, 22:20
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Президент Казахстана назвал российское вторжение в Украину войной

И заявил, что уважает территориальную целостность Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в статье "Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс", что уважает территориальную целостность Украины, и назвал вторжение России в Украину "войной". Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на публикацию в National Interest.

"Казахстан и Россия как государства с самой длинной сухопутной границей в мире поддерживают особые отношения двустороннего сотрудничества. В то же время, мы разработали глубокие традиции дружеских отношений с Украиной. Мы уважаем ее территориальную целостность, как и большинство стран мира", – говорится в статье.

Токаев сказал, что "российско-украинский конфликт - это трагедия, масштабы которой европейский континент не испытывал очень давно".

Президент Казахстана отметил, что надеется на "быстрое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН" и добавил, что поддерживает прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, призывая к диалогу и мирному урегулированию.

По его словам, Казахстан готов и способен продолжать свою роль международного посредника.

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