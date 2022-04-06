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На Донбассе украинцы отбили девять атак оккупантов

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  • 6.04.2022, 22:24
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На Донбассе украинцы отбили девять атак оккупантов
Фото: Getty Images

Враг потерял два самолета, шесть танков, пять единиц бронированной техники, четыре артиллерийские системы.

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники успешно отбивали атаки российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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