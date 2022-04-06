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США идентифицируют подразделения РФ, совершившие зверства в Буче

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  • 6.04.2022, 22:37
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США идентифицируют подразделения РФ, совершившие зверства в Буче

Уже ведется сбор и анализ разведданных.

США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, передает УНИАН.

По словам чиновника, выявление причастных "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательных структур США.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США сужают круг подозреваемых.

По словам чиновника, нет уверенности, что США объявят о своих выводах публично, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины. США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских боевиков. США пытаются определить, происходили ли зверства, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов. В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей, которые лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. РФ также требовала собрать экстренное совещание Совета Безопасности ООН по "провокациям украинских радикалов" в Буче 4 апреля, но получила отказ.

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