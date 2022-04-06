У ликвидированного российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки 7 6.04.2022, 22:51

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Фотофакт.

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко обнародовал информацию, что у убитого российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"В генах рашистских уродов-мародеров напрочь отсутствуют человеческие нравственные ценности.

Они бросают на полях сражений трупы своих дохлых соплеменников и желают больше награбить.

Эти твари не гнушаются ничем – в карманах дохлых орков, кроме прочего, находят даже золотые коронки, которые, очевидно, были вырваны у погибших украинцев".

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