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Псковские десантники не хотят возвращаться воевать в Украину

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  • 6.04.2022, 23:14
  • 7,336
Псковские десантники не хотят возвращаться воевать в Украину

Их увольняют и угрожают уголовными делами.

Около 60 псковских десантников отказались от участия в войне в Украине. Об этом сообщает местное издание "Псковская губерния" в своем Telegram.

Некоторым из российских военных, по данным издания, угрожают уголовные дела.

Все десантники, о которых идет речь, воевали в Украине с начала вторжения российских войск на территорию страны. Затем их вывели в Беларусь, после чего вернули в место дислокации, сам город Псков, для перегруппировки.

Уже находясь там десятки военных отказались от еще одной командировки в Украину, по каким причинам – не уточняется. Сейчас большинство из них увольняют.

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