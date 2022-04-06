Псковские десантники не хотят возвращаться воевать в Украину

Псковские десантники не хотят возвращаться воевать в Украину7
- 6.04.2022, 23:14
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Их увольняют и угрожают уголовными делами.
Около 60 псковских десантников отказались от участия в войне в Украине. Об этом сообщает местное издание "Псковская губерния" в своем Telegram.
Некоторым из российских военных, по данным издания, угрожают уголовные дела.
Все десантники, о которых идет речь, воевали в Украине с начала вторжения российских войск на территорию страны. Затем их вывели в Беларусь, после чего вернули в место дислокации, сам город Псков, для перегруппировки.
Уже находясь там десятки военных отказались от еще одной командировки в Украину, по каким причинам – не уточняется. Сейчас большинство из них увольняют.