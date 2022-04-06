В Светлогорском районе решили отказаться от бумажных «жировок» 2 6.04.2022, 23:25

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Ради «экономии ресурсов».

С мая в Светлогорском районе прекратят рассылку бумажных извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила газете «Светлагорскія навіны» заместитель генерального директора коммунального жилищного унитарного предприятия (КЖУП) «Светочь» Ольга Бакунова.

Пока данное нововведение коснется только жителей района. Но постепенно затронет и горожан. По данным газеты, на электронные «жировки» светлогорские коммунальники решили перейти «из соображений экономии природных ресурсов».

— Сегодня в Светлогорском районе 44 000 абонентов, которые ежемесячно получают бумажные извещения на оплату коммунальных услуг. За год количество извещений достигает 528 000, что равняется 8500 пачкам бумаги. Переходя сегодня на электронные извещения, каждый из нас внесет свою лепту в сохранение природы, — обратилась к жителям района Ольга Бакунова.

Теперь жителям района, которые хотят получать хотя бы электронные извещения, необходимо оформить заявление на официальном сайте КЖУП «Светочь». Те, кто этого не сделает, «жировки» получать не будут.

«Но платить коммуналку, безусловно, придется», — предупреждает районка.

Напомним, в конце марта в Беларуси значительно подскочил ценник на бумагу формата А4, которую используют для принтера. Чиновники объясняли подорожание войной в Украине:

— Это связано с проблемами логистики, нарушением связи между поставщиками, с курсовыми разницами и с временными проблемами, которые испытывают многие производители и поставщики после 24 февраля, — сообщали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

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