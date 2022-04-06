США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade

США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade3
- 6.04.2022, 23:38
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Также ранее была подготовлена группа украинцев по применению этих дронов.
Соединенные Штаты Америки отправили в Украину 100 так называемых дронов-камикадзе Switchblade.
Об этом сообщает CNN.
В департаменте обороны США заявили, что эти дроны поступят в Украину быстро, если еще не поступили.
"Мы проводим переговоры с украинцами относительно будущего применения дронов Switchblade, и конечно, мы будем держать эту возможность открытой в будущем", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.
Отмечается, что так называемые дроны-камикадзе являются маленькими, переносными, и они имеют боеголовки и взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км).
Кирби добавил, что США подготовили небольшую группу украинских военных, которые находились в США, а затем вернулись в Украину для обучения других.
"Человек может быть надлежащим образом подготовлен к применению дрона Switchblade в течение около двух дней или около того", - добавил Кирби.
Он отметил, что США изучат другие имеющиеся возможности, если это будет нужно, чтобы подготовить больше лиц для применения этих дронов.