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США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade

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  • 6.04.2022, 23:38
  • 2,288
США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade

Также ранее была подготовлена группа украинцев по применению этих дронов.

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину 100 так называемых дронов-камикадзе Switchblade.

Об этом сообщает CNN.

В департаменте обороны США заявили, что эти дроны поступят в Украину быстро, если еще не поступили.

"Мы проводим переговоры с украинцами относительно будущего применения дронов Switchblade, и конечно, мы будем держать эту возможность открытой в будущем", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Отмечается, что так называемые дроны-камикадзе являются маленькими, переносными, и они имеют боеголовки и взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км).

Кирби добавил, что США подготовили небольшую группу украинских военных, которые находились в США, а затем вернулись в Украину для обучения других.

"Человек может быть надлежащим образом подготовлен к применению дрона Switchblade в течение около двух дней или около того", - добавил Кирби.

Он отметил, что США изучат другие имеющиеся возможности, если это будет нужно, чтобы подготовить больше лиц для применения этих дронов.

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