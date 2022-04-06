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ВСУ ликвидировали на Сумщине пятерых оккупантов-мародеров

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  • 6.04.2022, 23:54
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ВСУ ликвидировали на Сумщине пятерых оккупантов-мародеров

Еще троих россиян взяли в плен.

В Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых российских оккупантов-мародеров.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что в Дептовке Сумской области оккупанты решили остаться возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан, несмотря на то, что подходили украинские военные.

"Подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Произошло все это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена (если повезет) не грабить у них не получается. Однако последовательные...", - заявила Венедиктова.

Напомним, по последним данным Минобороны с начала войны в Украине ликвидировано более 18,6 тысячи российских оккупантов.

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