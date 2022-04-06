В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне

В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне1
- 6.04.2022, 23:39
- 2,186
Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям.
Польское правительство выпустило руководство о том, как подготовиться к войне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
В документе поясняется, что делать во время нападений с применением оружия, от обычного до химического и ядерного, а также описываются системы оповещения населения, которые будут использоваться в таких случаях.
Людям рекомендуют запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и фонариками на случай отключения электроэнергии.
Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям, но отрицает, что публикация рекомендаций имеет какое-либо отношение к войне в Украине.
Предыдущие подобные документы включали такие ситуации, как наводнения и суровая зима.
Нет никакой конкретной информации о том, что Россия планирует нападение на Польшу или что Польша его ожидает, но есть опасения, что Россия может попытаться распространить свое вторжение на соседние страны.