В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне 1 6.04.2022, 23:39

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Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям.

Польское правительство выпустило руководство о том, как подготовиться к войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В документе поясняется, что делать во время нападений с применением оружия, от обычного до химического и ядерного, а также описываются системы оповещения населения, которые будут использоваться в таких случаях.

Людям рекомендуют запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и фонариками на случай отключения электроэнергии.

Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям, но отрицает, что публикация рекомендаций имеет какое-либо отношение к войне в Украине.

Предыдущие подобные документы включали такие ситуации, как наводнения и суровая зима.

Нет никакой конкретной информации о том, что Россия планирует нападение на Польшу или что Польша его ожидает, но есть опасения, что Россия может попытаться распространить свое вторжение на соседние страны.

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