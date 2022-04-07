ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и «приземлили» самолет на востоке страны 7.04.2022, 7:39

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Ожесточенные бои по этому направлению продолжаются до сих пор.

Защитники Украины в течение 6 апреля отбили 3 вражеские атаки на восточном направлении. Ликвидировано около 60 российских оккупантов.

Бои по этому направлению продолжаются, сообщили в сводке оперативно-тактического командования "Восток".

Украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 60

танков – 3

БМП – 1

миномет с расчетом – 1

АО – 6

самолетов – 1

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", — написали наши защитники.

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