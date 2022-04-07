Тайвань вводит запрет на экспорт высокоточных товаров в РФ 4 7.04.2022, 7:58

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Список включает 57 новых наименований.

Тайвань объявил о новых санкциях против России, направленных на ограничение высокотехнологичного экспорта. Список запрещенных к экспорту в Россию товаров пополнился 57 новыми позициями.

Об этом сообщает CNN.

Под запрет экспорта в Россию попало специальное телекоммуникационное оборудование, компоненты интегральных микросхем и частотно-регулируемые приводы, которые могут использоваться в оборудовании как гражданского, так и военного назначения.

В Министерстве экономики Тайваня заявили, что санкции вступают в силу с 7 апреля, добавив, что расширенный экспортный контроль соответствует международным санкциям, направленным на усиление правил экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в Россию. Для экспорта высокоточной продукции все экспортеры товаров в РФ теперь должны подавать заявку на получение лицензии в Бюро внешней торговли.

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