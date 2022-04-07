Не Беларусь надвигается «торнадо»: как кризис ударит по людям 28 7.04.2022, 8:07

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Экономист предсказал гиперинфляцию и доллар по 6,3 рубля.

Укрепление белорусского рубля не означает улучшений в экономике, а в ближайшие месяцы белорусов ждет падение доходов, рост цен и рекордная безработица.

Почти месяц назад старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук представил возможный сценарий развития экономики, при котором инфляция в 2022 году составит 40%, безработица — огромные для Беларуси 8%, а доллар будет стоить 6,3 рубля.

«Еврорадио» узнало, как с того момента власти придумали бороться с безработицей, почему курсы валют еще будут скакать и почему самое время подумать над индивидуальной стратегией выживания в кризис.

Скачки курсов не закончились

После того как Россия напала на Украину, белорусский и российский рубли обвалились. В последнее время наблюдается откат. Банки продают доллар ниже 3 рублей, хотя были предложения по 3,9 рубля. Однако на валютном рынке не установилось нового равновесия. Текущая ситуация — просто колебания курсов, считает Дмитрий Крук. Они происходят по нескольким причинам.

— Первая — изначальный скачок белорусского рубля был полностью связан с российским рублем. А российский в период первоначальных санкций реагировал с некоторым запасом, а сейчас получился откат.

Укрепление российского рубля возможно потому, что цены на энергоносители растут. Если бы не война в Украине, российский рубль укрепился бы намного сильнее.

Еще одна причина связана не с рыночной конъюнктурой, а с действиями Центробанка России.

— К рыночным инструментам Центробанка можно отнести резкое повышение ключевой ставки [c 9,5% до 20%. — Еврорадио]. Много свидетельств, пока на уровне слухов, что и административное сдерживание курса имеет место в России. В нынешней ситуации стоит принимать это во внимание.

Каким будет новый равновесный курс, предсказать нельзя, как и загадывать, каким будет курс даже через несколько недель, считает эксперт. Поскольку непонятно, какой будет ситуация в связи с войной в Украине, какими будут дальнейшие санкции.

— Доминируют в основном суперкраткосрочные факторы. Пока ситуация не прояснится хотя бы на месяц-два, с курсом, что российского, что белорусского рубля, скорее всего, будет скачкообразная динамика. Реакция, когда включится какой-то из суперкраткосрочных факторов, может быть достаточно сильная, когда нет среднесрочного ориентира. Например, скачок после новой итерации санкций весьма вероятен. Строить сейчас какие-то проекции относительно курса — занятие достаточно бесперспективное.

Можно все-таки сказать, что белорусский рубль будет падать к российскому. Если будет происходить наоборот, то белорусские товары в России станут дороже. Значит, их будут меньше покупать.

— На горизонте от нескольких недель до месяцев настанет момент, когда будет отвязка белорусского рубля от траектории российского. Когда визуализируются проблемы с экспортом, необходимо будет опережающее обесценение для того, чтобы усилить свою конкурентоспособность на российском рынке, — говорит Дмитрий Крук.

Также непонятно, как белорусский Нацбанк станет реагировать на вызовы.

Доходы будут падать: вопрос в том, как быстро

Во многом экономическая ситуация в Беларуси зависит от того, какими будут пути обхода транспортной и финансовой блокады. Похоже, сделать это через Казахстан не удастся.

— Недели две назад я бы сказал, что это очень важный тренд. Но недавно Казахстан заявил, что не хочет использоваться как место и инструмент обхода российских и белорусских санкций и будет этому препятствовать. Это важная тема из новых событий, — говорит Дмитрий Крук. — Пока властям в некоторой мере удается сдержать развитие кризисных тенденций. Их идеология базируется на логике ковида: авось пламя ослабится и кипение в котле будет не таким сильным. Если ситуация с санкциями и внешними обстоятельствами будет тянуться, а она, скорее всего, будет тянуться, то эта логика даст сбой.

Другими словами, проблемы не решаются, а белорусы уже стали ощущать падение доходов.

— Уверен, эта тенденция продолжится. Здесь может быть только вопрос, насколько это будет происходить интенсивно и быстро.

Зарплата в среднесрочной перспективе составит $320–330, считает экономист. Средняя февральская зарплата по средневзвешенному курсу Нацбанка составила $592.

— Еще момент, который отразится на всех и уже чувствуется, — рост цен. Это и проблема для людей, и это механизм, который распространяет негативные реакции в экономике. Цены всячески пытаются сдерживать, но потенциал роста цен достаточно велик, и мы еще в начале пути.

Без работы люди могут повести себя непредсказуемо

Сильным шоком будет безработица. Больше всего пострадают подсанкционные отрасли и предприятия. Учитывая, что в Беларуси много градообразующих предприятий, появятся целые очаги безработицы в регионах.

— В 2015–2016 годах, в самые плохие периоды, безработица была чуть меньше шести процентов. С большой вероятностью на горизонте нескольких месяцев безработица имеет предпосылки быть большей.

Безработица в Беларуси в принципе не должна быть большой, учитывая демографию. Из-за старения населения ежегодно трудоспособных людей становится все меньше.

Сгладить безработицу может миграция. Отчасти поэтому и было принято постановление Совмина №197 от 31 марта, разрешающее выезд из Беларуси без ограничений, считает Дмитрий Крук.

— Без работы, будучи зажатыми внутри страны, люди могут повести себя непредсказуемо. Фактически им дают инструмент выхода, а с точки зрения экономики это инструмент сглаживания безработицы.

Проблемы банков замалчиваются

Также для людей будут ощутимы колебания обменного курса.

— По привычке с девяностых годов у нас смотрят на курс как на индикатор здоровья экономики, что по большому счету неправильно. Но, поскольку люди его так воспринимают, он в какой-то мере таковым индикатором становится. Перипетии, которые будут наблюдаться с динамикой курса, будут влиять и на поведение людей. Косвенно это будет влиять на состояние финансовой системы. Если будут нарастать кризисные тенденции в банковской системе и мы получим неплатежеспособность какого-то из банков, это больно ударит по тем, у кого в этом банке депозиты.

О том, что происходит в банковской системе, судить сложно, поскольку статистика Нацбанка публикуется с опозданием. И даже она искажена.

— На начало марта можно констатировать улучшение по рублевой ликвидности. Думаю, основные причины этого — вливания бюджетных средств в банковскую систему. Было несколько депозитных аукционов.

Из косвенных данных можно сказать, что идет кипение, а власти пытаются сильнее прижимать крышку. Где-то его искусственно, как ситуацию с рублевой ликвидностью, удается чуть-чуть остудить, но принципиально ситуация достаточно плохая. Нацбанк стал активно не признавать в отчетности ухудшившееся качество активов, признавать рейтинги по состоянию на довоенное время и тому подобное, — продолжает Дмитрий Крук.

От этого проблемы с тем, что у банков много плохих должников, а валютной ликвидности не хватает, никуда не деваются.

Универсального совета, как спастись в кризис, нет, подчеркивает экономист. Облегчить положение может только индивидуальная стратегия. Для кого-то это может быть миграция. Возможно, кому-то повезет найти место в немногочисленных бизнесах, которые будут неплохо работать в кризис. Например, научившись замещать импортные товары.

— Когда происходит торнадо, как его не заметить, у меня советов нет, и, думаю, ни у кого нет, — резюмирует Дмитрий Крук.

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