закрыть
7 апреля 2022, четверг, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Не Беларусь надвигается «торнадо»: как кризис ударит по людям

28
  • 7.04.2022, 8:07
  • 27,894
Не Беларусь надвигается «торнадо»: как кризис ударит по людям

Экономист предсказал гиперинфляцию и доллар по 6,3 рубля.

Укрепление белорусского рубля не означает улучшений в экономике, а в ближайшие месяцы белорусов ждет падение доходов, рост цен и рекордная безработица.

Почти месяц назад старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук представил возможный сценарий развития экономики, при котором инфляция в 2022 году составит 40%, безработица — огромные для Беларуси 8%, а доллар будет стоить 6,3 рубля.

«Еврорадио» узнало, как с того момента власти придумали бороться с безработицей, почему курсы валют еще будут скакать и почему самое время подумать над индивидуальной стратегией выживания в кризис.

Скачки курсов не закончились

После того как Россия напала на Украину, белорусский и российский рубли обвалились. В последнее время наблюдается откат. Банки продают доллар ниже 3 рублей, хотя были предложения по 3,9 рубля. Однако на валютном рынке не установилось нового равновесия. Текущая ситуация — просто колебания курсов, считает Дмитрий Крук. Они происходят по нескольким причинам.

— Первая — изначальный скачок белорусского рубля был полностью связан с российским рублем. А российский в период первоначальных санкций реагировал с некоторым запасом, а сейчас получился откат.

Укрепление российского рубля возможно потому, что цены на энергоносители растут. Если бы не война в Украине, российский рубль укрепился бы намного сильнее.

Еще одна причина связана не с рыночной конъюнктурой, а с действиями Центробанка России.

— К рыночным инструментам Центробанка можно отнести резкое повышение ключевой ставки [c 9,5% до 20%. — Еврорадио]. Много свидетельств, пока на уровне слухов, что и административное сдерживание курса имеет место в России. В нынешней ситуации стоит принимать это во внимание.

Каким будет новый равновесный курс, предсказать нельзя, как и загадывать, каким будет курс даже через несколько недель, считает эксперт. Поскольку непонятно, какой будет ситуация в связи с войной в Украине, какими будут дальнейшие санкции.

— Доминируют в основном суперкраткосрочные факторы. Пока ситуация не прояснится хотя бы на месяц-два, с курсом, что российского, что белорусского рубля, скорее всего, будет скачкообразная динамика. Реакция, когда включится какой-то из суперкраткосрочных факторов, может быть достаточно сильная, когда нет среднесрочного ориентира. Например, скачок после новой итерации санкций весьма вероятен. Строить сейчас какие-то проекции относительно курса — занятие достаточно бесперспективное.

Можно все-таки сказать, что белорусский рубль будет падать к российскому. Если будет происходить наоборот, то белорусские товары в России станут дороже. Значит, их будут меньше покупать.

— На горизонте от нескольких недель до месяцев настанет момент, когда будет отвязка белорусского рубля от траектории российского. Когда визуализируются проблемы с экспортом, необходимо будет опережающее обесценение для того, чтобы усилить свою конкурентоспособность на российском рынке, — говорит Дмитрий Крук.

Также непонятно, как белорусский Нацбанк станет реагировать на вызовы.

Доходы будут падать: вопрос в том, как быстро

Во многом экономическая ситуация в Беларуси зависит от того, какими будут пути обхода транспортной и финансовой блокады. Похоже, сделать это через Казахстан не удастся.

— Недели две назад я бы сказал, что это очень важный тренд. Но недавно Казахстан заявил, что не хочет использоваться как место и инструмент обхода российских и белорусских санкций и будет этому препятствовать. Это важная тема из новых событий, — говорит Дмитрий Крук. — Пока властям в некоторой мере удается сдержать развитие кризисных тенденций. Их идеология базируется на логике ковида: авось пламя ослабится и кипение в котле будет не таким сильным. Если ситуация с санкциями и внешними обстоятельствами будет тянуться, а она, скорее всего, будет тянуться, то эта логика даст сбой.

Другими словами, проблемы не решаются, а белорусы уже стали ощущать падение доходов.

— Уверен, эта тенденция продолжится. Здесь может быть только вопрос, насколько это будет происходить интенсивно и быстро.

Зарплата в среднесрочной перспективе составит $320–330, считает экономист. Средняя февральская зарплата по средневзвешенному курсу Нацбанка составила $592.

— Еще момент, который отразится на всех и уже чувствуется, — рост цен. Это и проблема для людей, и это механизм, который распространяет негативные реакции в экономике. Цены всячески пытаются сдерживать, но потенциал роста цен достаточно велик, и мы еще в начале пути.

Без работы люди могут повести себя непредсказуемо

Сильным шоком будет безработица. Больше всего пострадают подсанкционные отрасли и предприятия. Учитывая, что в Беларуси много градообразующих предприятий, появятся целые очаги безработицы в регионах.

— В 2015–2016 годах, в самые плохие периоды, безработица была чуть меньше шести процентов. С большой вероятностью на горизонте нескольких месяцев безработица имеет предпосылки быть большей.

Безработица в Беларуси в принципе не должна быть большой, учитывая демографию. Из-за старения населения ежегодно трудоспособных людей становится все меньше.

Сгладить безработицу может миграция. Отчасти поэтому и было принято постановление Совмина №197 от 31 марта, разрешающее выезд из Беларуси без ограничений, считает Дмитрий Крук.

— Без работы, будучи зажатыми внутри страны, люди могут повести себя непредсказуемо. Фактически им дают инструмент выхода, а с точки зрения экономики это инструмент сглаживания безработицы.

Проблемы банков замалчиваются

Также для людей будут ощутимы колебания обменного курса.

— По привычке с девяностых годов у нас смотрят на курс как на индикатор здоровья экономики, что по большому счету неправильно. Но, поскольку люди его так воспринимают, он в какой-то мере таковым индикатором становится. Перипетии, которые будут наблюдаться с динамикой курса, будут влиять и на поведение людей. Косвенно это будет влиять на состояние финансовой системы. Если будут нарастать кризисные тенденции в банковской системе и мы получим неплатежеспособность какого-то из банков, это больно ударит по тем, у кого в этом банке депозиты.

О том, что происходит в банковской системе, судить сложно, поскольку статистика Нацбанка публикуется с опозданием. И даже она искажена.

— На начало марта можно констатировать улучшение по рублевой ликвидности. Думаю, основные причины этого — вливания бюджетных средств в банковскую систему. Было несколько депозитных аукционов.

Из косвенных данных можно сказать, что идет кипение, а власти пытаются сильнее прижимать крышку. Где-то его искусственно, как ситуацию с рублевой ликвидностью, удается чуть-чуть остудить, но принципиально ситуация достаточно плохая. Нацбанк стал активно не признавать в отчетности ухудшившееся качество активов, признавать рейтинги по состоянию на довоенное время и тому подобное, — продолжает Дмитрий Крук.

От этого проблемы с тем, что у банков много плохих должников, а валютной ликвидности не хватает, никуда не деваются.

Универсального совета, как спастись в кризис, нет, подчеркивает экономист. Облегчить положение может только индивидуальная стратегия. Для кого-то это может быть миграция. Возможно, кому-то повезет найти место в немногочисленных бизнесах, которые будут неплохо работать в кризис. Например, научившись замещать импортные товары.

— Когда происходит торнадо, как его не заметить, у меня советов нет, и, думаю, ни у кого нет, — резюмирует Дмитрий Крук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников