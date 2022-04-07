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В Мариупольской больнице оккупанты сожгли заживо почти 50 человек

  • 7.04.2022, 8:09
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В Мариупольской больнице оккупанты сожгли заживо почти 50 человек

Более 90% городской инфраструктуры уничтожено российскими военными преступниками.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время круглого стола, посвященному политическим и правовым последствиям преступлений РФ против Украины сообщил, что в больнице города заживо сгорели почти 50 человек.

Также он заявил, что Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.

Более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по крайней мере, 40% уже не может быть восстановлена.

«Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело около 50 человек. Разбомбили драматический театр, где к тому времени от обстрелов пряталось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполю», – отметил мэр города.

Также Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев.

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