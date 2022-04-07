Путин проиграл первый этап войны в Украине: раскрыты дальнейшие планы Кремля 28 7.04.2022, 8:21

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РФ не может воевать на нескольких направлениях одновременно.

Россия проиграла первый этап войны. Оккупанты перегруппировываются и отходят в Беларусь, а оттуда их перебрасывают на восточное и южное направления, на Донбасс и Мариуполь. На киевском направлении повторного броска не будет до тех пор, пока Россия не решит свои задачи на Донбассе.

Такое мнение во время чата на «Главреде» озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

"Россия поняла: ей не проглотить всю Украину (…) Россия получила по зубам и проиграла первый этап войны. Теперь Москва хочет оттяпать хотя бы юг и восток Украины", - сказал Касьянов.

По его мнению, Россия – слабая страна. Ведь сила измеряется не количеством танков, самолетов и ядерных боеголовок. Она измеряется силой духа.

"Украинцы воюют за свою страну, своих близких, свой народ и свою жизнь. Россияне – за то, чтобы мародерствовать, а не за эфемерную имперскую идею (за эту идею воевать можно, но умирать страшно)", - отметил военный.

Касьянов добавил, что Россия не может воевать на нескольких направлениях одновременно, "поэтому теперь она пытается нанести хоть какой-то удар, чтобы сохранить лицо Путину и Кремлю, достичь хотя бы минимальных целей и навязывать Украине переговоры с позиции силы".

При этом, по его мнению, никаких переговоров с РФ не стоит вести, ведь "договориться сейчас с Россией о прекращении войны – это получить завтра еще более страшную войну".

Военный уверен, что украинские защитники должны освободить территорию всей страны, включая Крым.

"Мы должны так наказать Россию, чтобы у нее не было физической возможности представлять угрозу для всего мира", - сказал Касьянов.

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