Сенат США одобрил закон о ленд-лизе для Украины 22 7.04.2022, 8:29

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Это позволит быстрее поставлять оружие в страну.

Американский Сенат единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, законодатели в США прибегли к экстраординарной тактике, и это признак того, что российское вторжение в Украину угрозу либеральному порядку. Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина может победить в борьбе с российскими оккупантами.

Закон принят на фоне обнародованных свидетельств массовой расправы российской армии над мирными жителей в Буче (Киевская область). Лидер демократического большинства Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом".

"Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виновен Путин", - заявил он.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.

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