закрыть
7 апреля 2022, четверг, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сенат США одобрил закон о ленд-лизе для Украины

22
  • 7.04.2022, 8:29
  • 12,990
Сенат США одобрил закон о ленд-лизе для Украины

Это позволит быстрее поставлять оружие в страну.

Американский Сенат единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, законодатели в США прибегли к экстраординарной тактике, и это признак того, что российское вторжение в Украину угрозу либеральному порядку. Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина может победить в борьбе с российскими оккупантами.

Закон принят на фоне обнародованных свидетельств массовой расправы российской армии над мирными жителей в Буче (Киевская область). Лидер демократического большинства Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом".

"Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виновен Путин", - заявил он.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников