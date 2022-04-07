Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ 7.04.2022, 8:32

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Отбита атака врага в Луганской области.

На Луганщине оккупанты без успеха пытались прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины вблизи пгт. Новотошковское.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 7.00 7 апреля.

"Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

На Слобожанском направлении противник и в дальнейшем блокирует Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Луганском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная.

"Цель-задача огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений.

Также сообщается, что оккупанты продолжают принимать жесткие фильтрационные меры на временно занятых территориях Херсонской области. Также продолжают применять насилие к гражданскому населению на временно занятых территориях.

В то же время враг осуществляет принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

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