«Маме оставалось ехать всего лишь 15 минут» 5 7.04.2022, 9:02

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Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала ее историю.

Украинка Ирина из села Михайловка-Рубежовка стала жертвой российской оккупации и символом Бучи - фотография ее руки с красным маникюром облетела весь мир. И именно по этому снимку ее семья узнала, что мама больше не вернется домой. У женщины остались двое дочерей и муж. В апреле ей должно было исполниться 53.

Женщину расстреляли, когда она возвращалась домой через Бучу. Ирина работала в Эпицентре. Она пробыла там неделю войны, так как думала, что в торговом центре будет безопасно. Когда начались обстрелы, женщина решила, что поедет домой, потому что дома есть погреб, в котором можно спрятаться. Ирина села на велосипед 5 марта - тогда оккупанты начали наступление на Ирпень, рассказала ТСН дочь погибшей Надежда.

Женщине удалось добраться до центра Ирпеня. Она позвонила дочерям и сообщила, что едет домой. Ехать оставалось всего лишь 15 минут.

"Мы пытались ее отговорить и просили, чтобы она поехала в сторону вокзала и искала эвакуацию. Но она только сказала младшей сестре: "Все, дочка, мама любит тебя, давай, потому что мне тяжело крутить педали". И через час у нас с ней уже не было связи", — вспоминает Надежда.

Дочери Ирины надеялись, что мама доехала домой, но не выходит на связь, потому что в селе ее просто нет.

На следующий семья Ирины увидела пост в Facebook, в котором военный рассказал, что через КП Украинск проезжала женщина, и она попала под обстрел.

Семья Ирины хотела забрать тело, но им сказали, что добраться туда нельзя. Почти целый месяц родные Ирины надеялись, что она жива и попала в больницу. Но 1 апреля - в день ее рождения - появилось видео. На кадрах - Ирина лежит мертвая с велосипедом.

"Там не было видно лица, но были видны брюки, в которых она ушла на работу. Также был виден этот разлетевшийся по всему миру маникюр. Она делала его два месяца подряд", — рассказала дочь Ирины.

К слову, американское издание The New York Times опубликовало видео, на котором российские оккупанты из бронемашины выстрелили в человека на велосипеде во время оккупации Бучи. Вероятно, этим человеком на велосипеде и могла быть Ирина.

Через несколько недель после того, как город был освобожден, тело человека в гражданской одежде возле велосипеда было найдено точно в этом месте. На этом кадре Надежда узнала свою маму.

Семья погибшей до сих пор не может забрать тело. Сначала нужно провести экспертизу, чтобы весь мир поверил в то, что Ирину убили российские военные.

Дочь Ирины написала в Instagram трогательный пост о маме. Девушка говорит, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

"Сегодня ровно месяц с того дня, как мама больше не напишет мне: "Как дела у маминой мышки?". А после того, как я не буду отвечать больше минуты, позвонит и спросит, не обидел ли меня кто-то. "Кто меня может обидеть, все же тебя знают", – ответила бы я", - написала дочь погибшей.

"Кто-то думает, что там лежит актриса, а для меня это живая картинка, которая снова и снова встает у меня в голове. Война пришла не только в мою страну. Она пришла в мой дом и забрала, нет, точнее украла, мою вселенную", – написала девушка.

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