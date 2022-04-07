«Если автобусы ходить перестанут, многие люди уволятся сами» 7 7.04.2022, 9:17

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Работники «Санта Бремор» рассказали о проблемах на предприятии.

Журналисты zerkalo.io спросили работников крупного производителя рыбы «Санта Бремор», что происходит на заводах.

«Санта Бремор» перестала поставлять свою продукцию в Украину, Польшу и страны Балтии, рассказал журналистам сотрудник компании Алексей (имена этого и остальных собеседников изменены по их просьбе). Он описал трудности, с которыми бизнес столкнулся в последнее время:

— Есть проблемы с поставками сырья и оборудования, из-за изменения курса — с ценами, переговорами с [торговыми] сетями и непринятием этих новых цен. Не думаю, что сейчас можно выйти новые рынки сбыта: ключевые, простые для входа, давно освоены, — поделился мужчина.

Подробнее о сложностях с закупками сырья рассказал сотрудник одного из производственных отделов Константин.

— «Санта» производит полуфабрикаты (пельмени, палочки и прочее), мороженое и непосредственно обрабатывает рыбу. Белорусская часть сырья для мороженого, пельменей и подобных товаров не пострадала. Основное направление в рыбе — это «Матиас», там тоже все нормально: есть большие запасы. Но вот с красной рыбой есть проблемы, потому что многие логисты после начала войны отказались ездить в сторону Беларуси и России. Но красной рыбы в мире хватает, это вопрос организации поставок — просто будет ехать [на завод] дольше и стоить дороже, — пояснил Константин.

Еще один собеседник добавил, что продукция, предназначавшаяся на экспорт, пошла на внутренний рынок.

Из-за этого будут массово увольнять (или уже увольняют) сотрудников?

Источники «Прожектора регионов» говорили, что на предприятии «собираются уволить больше 1000 человек». Порядка десяти работников различных отделов и производств, с которыми нам удалось поговорить, эту информацию не подтвердили.

По словам Алексея, среди офисных сотрудников увольнений нет, в некоторых отделах даже проводили собеседования на открытые позиции. Мужчина рассказал, что в цехах планы по производству снижались, соответственно, для работы требовалось меньше людей:

— Алгоритм такой: планируются продажи, [рассчитывается] потребность в продукции и в ресурсах — сырье, люди. Я знаю, что остановили набор, хотя раньше новых сотрудников набирали постоянно. Некоторых отпускают со смен раньше, бывают дни за свой счет. Но обновленные планы показывают примерно прежние объемы, потому что уже устоялся курс, есть некая «стабильность».

О снижении объемов выпуска продукции рассказал также Даниил:

— Объемы заметно упали по охлажденной готовой продукции. Также почти совсем пропала охлажденная нарезка из красной рыбы (куски по 200−300 грамм, раньше это была одна из основных позиций). Естественно, пропали украинские замороженные полуфабрикаты (чебуреки, тесто), польские овощи, которые приходили к нам и мы их комплектовали, отгружали по торговым точкам, — пояснил заводчанин.

Он добавил, что, несмотря на это, среди его коллег никого не увольняют.

— Я бы даже сказал, что наблюдается некоторый, пусть и небольшой, дефицит рабочих рук. А отправлять за свой счет — это общепринятая практика на «Бреморе». Нас несколько лет назад пару раз пытались принудить к таким отгулам, когда не сезон.

Массовых увольнений не заметил и Евгений, он тоже добавил, что сейчас не принимают новых рабочих, а узких специалистов берут, но «по необходимости». Еде двое собеседников рассказали о том, что некоторых сотрудников отправляют в отпуск за свой счет на три недели.

— Видно, что необходимо снижать штат рабочих [на фоне снижения объемов производства], но компания пока надеется на улучшение ситуации и сохранение людей. Поэтому есть случаи отправки за свой счет, но краткосрочные. Трудовые отпуска тоже сместили на пораньше. Кстати, есть подразделения, где людей наоборот набирают сотрудников — это касается офиса, — добавил Евгений.

Еще один работник производства, Кирилл, отметил, что есть единичные случаи, когда людям могут не продлить контракт, в целом количество работы в его цеху сократилось «после февральских событий».

— Нам всем, кто не ходил в оплачиваемый отпуск, предложили пойти сейчас. Даже тем, кто недавно из него вышел. Еще мне известно, что некоторые цеховые участки соединили смены — из четырех сделали три. Но о массовых увольнениях я пока не слышал, возможно, просто не знаю об этом. Про «за свой счет» мне известны только частные случаи — сейчас мы не загружены работой на полную мощность, иногда даже просто сидим свои часы, поэтому периодически кто-то с обеда, кто-то на целый день пишет за свой счет, — пояснил Кирилл.

Если не уволят, то сократят зарплаты?

В феврале работники предприятия проблем с зарплатой не наблюдали, а за март расчетники еще не получили.

— С этим стабильно. Ну, естественно, с поправкой на курс и инфляцию пошло снижение покупательской способности. Это, конечно, плохо. Думаю, каждый это уже чувствует на себе в магазинах. Как ни крути, импортных составляющих или просто зарубежных товаров на нашем рынке много, — рассказывает Евгений. — Отключение рынков Украины, Польши, стран Балтии, сниженная покупательская способность в Беларуси могут уменьшить выработку в цехах и валовую зарплату за месяц. Хоть за штуку выпущенной продукции человек и будет получать прежние деньги. Но на то и меры по смещению отпусков на более ранний период, чтоб выработка на человека хоть как-то приблизилась к прежней.

Кирилл отмечает, что в его цеху коллектив из-за снижения объема работы ждет и меньшую зарплату: «Ожидаем, что получим ерунду». Константин также отмечает, что такие проблемы могут затронуть определенные цеха, где «логистика стала резко сложнее». Мужчина предполагает, что это коснется тех, кто работает с красной рыбой и икрой.

— Ну и всегда есть люди, которые работают больше и зарабатывают больше, а есть те, кто просто ходит на работу. Зарплата, соответственно, относительно выработки: если будет резкое падение спроса, то увольнения будут, тут я вам не скажу ничего нового — это основы экономики. И первые пострадают те, кто «просто ходит на работу», — заключил собеседник

Что будет с подвозом иногородних сотрудников?

Производство находится в Бресте, есть также представительства в других городах, но в областной центр привозят людей на работу и из райцентров. Таких сотрудников много, некоторые живут, к примеру, в Малорите, Кобрине, Мухавце.

Некоторые из наших собеседников слышали слухи об отмене «подвоза», но сейчас, по их словам, с этим проблем нет и работников все так же доставляют в Брест. Если автобусы ходить перестанут, многие люди уволятся сами, считает Кирилл.

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