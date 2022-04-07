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Россия зря рассчитывает на Поднебесную

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  • Александр Кочетков, «Главред»
  • 7.04.2022, 9:38
  • 9,308
Россия зря рассчитывает на Поднебесную

Украина примиряет антагонистов – США и Китай.

Позиция Поднебесной в условиях российской агрессии против Украины является ключевой. Китай – фактически единственное "бутылочное горлышко", через которое недоимперия сохраняет доступ к современным технологиям и финансам.

Свежий пример. У России заканчиваются ракеты, которыми она атакует Украину. Сама она их производить не может, так как везде – запрещенные ныне западные комплектующие. Да и долго это. Поэтому РФ обратилась к КНДР и Китаю с просьбой продать ей ракеты, благо там есть взаимозаменяемость. Так вот, Северная Корея, разумеется, согласилась, а Китай отказался.

При этом Китай постоянно подчеркивает свое собственное мнение и оценки по войне против Украины, а также выступает категорически против давления США, которое они на Китай оказывают, заставляя его определиться. В китайских СМИ хватает публикаций, полностью списанных с российских пропагандистских источников – там Россия в своем праве, укрепляет свою безопасность, которой угрожает НАТО.

Но есть и другие. На днях в англоязычной гонконгской газете "South China Morning Post" (Гонконг – это специальный административный район Китая) появилась статья со знаковым подзаголовком: "Послевоенное восстановление экономики Украины может стать основой для американо-китайского сотрудничества". И это "Ж-ж-ж!" явно неспроста.

Я вам больше скажу. В Украине существует пул представителей крупных международных инвесторов. Часть из них работает с США, часть ориентирована на Китай. И они утверждают, что готовы найти приемлемую форму сотрудничества для работы в Украине.

Украина – страна фантастических возможностей, уж если она способна заставить взаимодействовать таких принципиальных антагонистов как США и Китай. И наша дипломатия должна последовательно развивать эту крайне нужную и перспективную тему.

Александр Кочетков, «Главред»

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