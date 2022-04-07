закрыть
7 апреля 2022, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Десятки тысяч убитых»: в Мариуполе рашисты сжигают тела горожан в мобильных крематориях

18
  • 7.04.2022, 10:15
  • 11,794
«Десятки тысяч убитых»: в Мариуполе рашисты сжигают тела горожан в мобильных крематориях

Командование оккупантов испугалось огласки своих преступлений.

В Мариуполе российские мобильные крематории сжигают тела местных жителей, сообщает Мариупольский городской совет.

Как указывает горсовет, после широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов ДНР", – сказано в сообщении.

По данным горсовета, россияне собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

Относительно количества погибших в городе, неделю назад осторожные оценки указывали на пять тысяч погибших.

"Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя", – пишет горсовет города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников