За покупками в Польшу: сколько стоят шоп-туры и откуда можно съездить 7 7.04.2022, 10:25

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Со снятием ограничений на выезд такая возможность для белорусов возобновилась.

В доковидные времена шоп-туры в Польшу и Литву пользовались большой популярностью среди белорусов. Широкий выбор, скидки и возможность возврата НДС — все это подталкивало белорусов совершать покупки за границей, тратя при этом много времени и нервов. Со снятием ограничений на выезд такая возможность возобновилась.

«Наша Ніва» поинтересовалась, куда можно направиться за покупками уже сейчас и сколько это стоит.

Минск: в Белосток за 80 рублей

Найти в Минске фирмы, которые готовы завести вас за покупками в Польшу или Литву сейчас сложнее, чем, например, в начале марта 2020-го. Многие перевозчики говорят, что работа по этому направлению пока не возобновлена.

При этом на некоторых сайтах до сих пор остается информация со старыми ценами в 30-40 рублей. Естественно, за эти деньги у вас не получится съездить за покупками в Белосток. Поэтому во время поиска шоп-туров следует уточнять информацию по телефону, ведь, как показала практика, информация на сайтах перевозчиков довольно часто не соответствует реальности.

Есть шоп-туры в Белосток на автобусе за 80 рублей.

Выезды по вторникам и пятницам. В фирме подчеркнули, что даже во время существования ковидных ограничений они продолжали оказывать эти услуги.

Шоп-туры в Вильнюс из Минска пока не доступны.

Гродно: есть разные варианты

Шоп-туры в Польшу традиционно пользовались большим спросом у жителей Гродно. Среди местных даже ходили шутки, что встретить знакомых в Белостокском «Ашане» проще, чем в местном магазине.

В доковидные времена из областного центра можно было ежедневно ездить в шоп-тур в Белосток, Сокулку или Вильнюс. Последний пользовался гораздо меньшим спросом, но предложений и желающих все равно хватало.

Большая конкуренция на рынке вынуждала перевозчиков устраивать акции и делать шестую или десятую поездку бесплатной.

Но введенные странами ЕС коронавирусные ограничения фактически поставили крест на этом бизнесе.

Цена поездки по маршруту Гродно — Белосток с посещением торговых точек ранее составляла всего 15-20 рублей (около 7-9 долларов по тогдашнему курсу).

Информацию с подобными ценами можно и до сих пор найти на сайтах некоторых компаний, которые ранее оказывали эти услуги, но работу не возобновили.

Как выяснилось, найти перевозчиков, которые готовы завезти в шоп-тур в Белосток не просто. Большинство фирм, в которые мы дозвонились, пока такую услугу не оказывают. Часть перевозчиков за два года существования ограничений на перемещения через границу вообще ушла из бизнеса. Но мы отыскали по крайней мере одну фирму, которая занимается шоп-турами в Белосток.

Цена поездки — 100 рублей (около $34) с человека. Ближайший выезд в субботу. В автобусе оставалось только одно место.

В программу входит посещение рынка, гипермаркета «Ашан» и «Галерии Бялай». Пассажиров собирают по городу, а по возвращении развозят по домам.

Будут ли дополнительные рейсы по субботам и когда стоит ждать возвращения маршруток в будние дни, перевозчик пока не знает. Говорит, все будет зависеть от спроса.

В другой фирме нам рассказали, что шоп-туров в их программе нет, но за 90 рублей (около 30 долларов) можно приобрести билеты в две стороны. При этом не обязательно выезжать и возвращаться одним и тем же транспортом. Время отправки из Гродно и Белостока можно выбирать самостоятельно.

Но и ездить по магазинам тоже придется самому. При заказе билетов через сайт два билета будут стоить чуть дешевле — 112 злотых (около $27).

Шоп-туров из Гродно в Вильнюс мы не нашли. Перевозчики предложили просто приобретать билеты на регулярные рейсы. В любом случае, если говорить о Литве, то нужно иметь в виду, что в отличие от поляков литовцы требуют ПЦР-тест или сертификат вакцинации одной из признанных ЕС вакцин. Вакцины, сделанные в Беларуси, не подходят.

А что насчет рейсов из Бреста?

Как выяснилось, съездить за покупками в Варшаву или Белосток из Бреста тоже не просто. Фирмы, которые раньше оказывали такие услуги, говорили, что пока в шоп-туры не ездят. Предлагают покупать билеты на рейсовые маршрутки до Тересполя или Варшавы. Часть из бывших перевозчиков также прекратила деятельность.

В целом ситуация указывает на то, что, даже несмотря на полное отсутствие ограничений и дополнительных требований, по крайней мере в случае с Польшей, культура поездок за покупками пока не вернулась.

Директор одной из фирм, работающей в отрасли, связывает это с тем, что за этот период у большинства из тех, кто хотел бы поехать за покупками, банально нет действующей визы.

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