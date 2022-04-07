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Разведка назвала имена росгвардейцев, совершавших геноцид в Киевской области

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  • 7.04.2022, 10:46
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Разведка назвала имена росгвардейцев, совершавших геноцид в Киевской области

Их перебросили в Украину из Хабаровска.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии. Они совершали геноцид украинского народа в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

Со списком оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912) г. Хабаровск, совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области!"- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

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