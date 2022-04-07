Первым «посыпется» МИД: с чего начнется развал российской власти 10 7.04.2022, 11:14

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фото: depositphotos

Российские послы уже «зарабатывают» себе спасение.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы.

По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

"Многие российские послы приходят к нашим послам и говорят: "Вы не подумайте, мы не такие, это там уроды. Давайте мы вам немножко информации дадим. Расскажем. Покаемся"", - сказал Арестович в эфире программы Фейгин Live на YouTube.

Он добавил, что следом за послами "посыпется" МИД РФ, следующие на очереди – спецслужбы.

"Они быстрее соображают во всех этих играх, чем все остальные", – объяснил он.

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