Первым «посыпется» МИД: с чего начнется развал российской власти

Первым «посыпется» МИД: с чего начнется развал российской власти10
- 7.04.2022, 11:14
- 9,264
Российские послы уже «зарабатывают» себе спасение.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы.
По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.
"Многие российские послы приходят к нашим послам и говорят: "Вы не подумайте, мы не такие, это там уроды. Давайте мы вам немножко информации дадим. Расскажем. Покаемся"", - сказал Арестович в эфире программы Фейгин Live на YouTube.
Он добавил, что следом за послами "посыпется" МИД РФ, следующие на очереди – спецслужбы.
"Они быстрее соображают во всех этих играх, чем все остальные", – объяснил он.