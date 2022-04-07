закрыть
7 апреля 2022, четверг, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Первым «посыпется» МИД: с чего начнется развал российской власти

10
  • 7.04.2022, 11:14
  • 9,264
Первым «посыпется» МИД: с чего начнется развал российской власти
фото: depositphotos

Российские послы уже «зарабатывают» себе спасение.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы.

По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

"Многие российские послы приходят к нашим послам и говорят: "Вы не подумайте, мы не такие, это там уроды. Давайте мы вам немножко информации дадим. Расскажем. Покаемся"", - сказал Арестович в эфире программы Фейгин Live на YouTube.

Он добавил, что следом за послами "посыпется" МИД РФ, следующие на очереди – спецслужбы.

"Они быстрее соображают во всех этих играх, чем все остальные", – объяснил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников