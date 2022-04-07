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Золотовалютные резервы Беларуси «усохли» почти на миллиард долларов

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  • 7.04.2022, 11:23
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Золотовалютные резервы Беларуси «усохли» почти на миллиард долларов

ЗВР падают два месяца подряд.

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля составили 7 млрд 571,7 млн долларов (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. За март они снизились на 692,9 млн. долларов, или на 8,4%. Напомним, месяцем ранее они упали на 259,1 млн. долларов, или 3%.

За февраль и март ЗВР снизились на 952,1 млн долларов.

«Снижение показателя международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 100 млн. долларов, продажей в начале марта Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также переводом части средств в иностранной валюте в активы, формально не относящиеся к резервным активам по международным стандартам», — сообщает Нацбанк.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, а также увеличение стоимости монетарного золота, добавляет регулятор.

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