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Российских военных гонят в Украину голодными и с обмороженными ногами

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  • 7.04.2022, 11:35
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Российских военных гонят в Украину голодными и с обмороженными ногами

Оккупанты жалуются на проблемы с тыловым обеспечением.

Оккупанты жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины. Они страдают от недоедания и обморожений.

Военнослужащие 448 мотострелкового полка (в/ч 12721, Клинцы) и 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) из состава 144 мотострелковой дивизии жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"По словам военнослужащих, заместитель командира 144-й дивизии по тылу — начальник тыла полковник Пешков Дмитрий Владимирович не справляется со своими обязанностями. Прием пищи на передовой осуществляется только один раз в день, а из-за плохой экипировки, часть личного состава получили обморожение конечностей ", – рассказал журналист.

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