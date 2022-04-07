Юрий Бутусов: Не вижу перспектив Путина захватить Харьков и даже Донбасс 1 7.04.2022, 11:45

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Украина начинает реализовывать свое большое численное преимущество.

Россия проиграла войну в Украине политически, информационно, экономически и уже проиграла ее с военной точки зрения. Россия уже не захватит Украину.

Об этом рассказал в своем видеоблоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас Украина начинает реализовывать свое большое численное преимущество. У нас пока не хватает на всех людей вооружения, транспорта, логистики. Проблем логистических много, но они постепенно решаются. Гражданское общество проводит самомобилизацию экономики. Огромное количество всех предметов обеспечения идет из Украины, от украинцев со всего мира. Идет огромное количество вооружения из западных стран. Мы уже видим очень много западного вооружения на всех участках фронта. Поэтому очень скоро Украина сможет реализовать свое преимущество и сможет перейти к гораздо более активным действиям", - отметил журналист.

"Я, честно говоря, не вижу никаких перспектив у Путина захватить Харьков. Не вижу никаких, на самом деле, перспектив даже захватить Донбасс. Сейчас, когда фронт сужен, нам строить нашу оборону гораздо легче. Мы можем это делать гораздо эффективнее. Мы это сделаем. И Путин помешать этому не сможет", – подчеркнул Бутусов.

"Спрашивается, что стремится достичь стратегия России в этой ситуации, когда она просто уничтожается санкциями полностью? Они проиграли войну в Украине. Они проиграли ее политически, информационно, экономически. Сейчас они проиграли ее с военной точки зрения. Они уже не захватят Украину. Они не уничтожат Украину. Все это вранье, которое Путин первые недели распространял: "Сейчас мы здесь всех зачистим, денацифицируем, демилитаризуем". Результат обратный. Уровень милитаризации Украины сейчас вырос в разы. Украина просто вся объединилась как нация вокруг идеи защиты своей нации, народа, своих людей, своей идентичности. Все сплотились. И сейчас люди хотят довести дело до конца", – рассказал он.

"Нам нужно понимать, что мы можем сделать. В частности, на Донбассе идут бои. Противник пытается продвинуться, но продвижение там, если есть, возможно какие-то метры. На большинстве участков эти атаки отражаются с огромными потерями для россиян. Продвинуться не могут. Пробиться Россия не может. Огневое сражение продолжается, но прорыва нет. Единственное место, где противник действительно имеет полное преимущество и где ситуация критическая, – это Мариуполь", - констатировал Бутусов.

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