закрыть
7 апреля 2022, четверг, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина получит бронеавтомобили Mastiff и Jackal от Великобритании

4
  • 7.04.2022, 12:04
  • 2,046
Украина получит бронеавтомобили Mastiff и Jackal от Великобритании

Они дают значительное преимущество в боях с оккупантами.

Британское военное командование разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину. В первую очередь поставок включены колесные разведывательные и транспортные бронеавтомобили Mastiff и Jackal.

Министерство обороны Великобритании анонсировало отправку Украине колесных бронетранспортеров. Речь идет о двух вариантах машин, пишет The Times.

Mastiff

Это тяжелобронированная патрульная машина 6-х полного привода, перевозящая 8 военнослужащих плюс 2 члена экипажа. Она подходит для дорожного патрулирования и колонн.

Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

Jackal

Автомобили типа Chakal, могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников