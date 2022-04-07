Украина получит бронеавтомобили Mastiff и Jackal от Великобритании 4 7.04.2022, 12:04

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Они дают значительное преимущество в боях с оккупантами.

Британское военное командование разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину. В первую очередь поставок включены колесные разведывательные и транспортные бронеавтомобили Mastiff и Jackal.

Министерство обороны Великобритании анонсировало отправку Украине колесных бронетранспортеров. Речь идет о двух вариантах машин, пишет The Times.

Mastiff

Это тяжелобронированная патрульная машина 6-х полного привода, перевозящая 8 военнослужащих плюс 2 члена экипажа. Она подходит для дорожного патрулирования и колонн.

Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

Jackal

Автомобили типа Chakal, могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

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