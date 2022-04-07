Польскую границу с территории Беларуси штурмовали мигранты, приехавшие из России 2 7.04.2022, 12:06

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О подобной тенденции сообщили и в Министерстве внутренних дел Литвы.

В Погранслужбе Польши заявили, что из Беларуси идут мигранты, приехавшие из России. Они пытаются нелегально попасть в ЕС. За последние сутки в Польшу шли группы, в общей сложности насчитывающие 20 мигрантов — граждан Эфиопии, Руанды, Гамбии, Конго. Как раз они и приехали из РФ.

В конце марта о такой тенденции сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы. Там также заметили, что мигранты добираются в Беларусь через Россию (об этом стало известно из их опроса).

Ранее в Польшу и Литву пытались прорваться преимущественно мигранты, оставшиеся в Беларуси со времени миграционного кризиса 2021 года, когда их в нашу страну привозили на самолетах.

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