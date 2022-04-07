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Украина арестовала уже 17 800 российских и белорусских вагонов

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  • 7.04.2022, 12:21
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Украина арестовала уже 17 800 российских и белорусских вагонов

Их планируют национализировать.

Украина наложила арест на 17 800 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. Их планируют национализировать.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что железнодорожные вагоны арестовали в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

"Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестован как орудие преступления", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о конфискации вагонов и направлении их в доход государства.

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