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Немецкая разведка перехватила переговоры российских извергов в Буче

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  • 7.04.2022, 12:26
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Немецкая разведка перехватила переговоры российских извергов в Буче

Оккупанты обсуждали массовые убийства мирных жителей.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых содержится новая информация о бойне в пригороде Киева Буче. В них россияне обсуждали массовые убийства мирных жителей в Буче, а отдельные сообщения могут быть соотнесены с конкретными телами погибших на фотографиях из этого города, пишет в четверг, 7 апреля, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию BND.

В частности, у разведслужбы имеются радиосообщения, содержание которых соотносится с местонахождением тел убитых мирных граждан вдоль главной улицы Бучи. В одном из них военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде, указывается далее. Опубликованная в СМИ по всему миру фотография убитого мужчины с велосипедом стала одним из самых известных свидетельств зверств в Буче. В другом разговоре мужчина, по данным Der Spiegel, говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

«Убийства мирных жителей - обычные действия военных РФ или даже их стратегия»

Перехваченные BND разговоры свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, пишет немецкое издание. С гораздо большей вероятностью данные материалы указывают на то, что убийство мирных жителей стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии с целью распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления, указывает далее Der Spiegel.

По сведениям еженедельника, немецкая разведслужба в 6 апреля проинформировала об этом соответствующие парламентские инстанции в Берлине.

В первые дни апреля появилось большое число фотографий и других свидетельств массовых убийств мирных жителей в Буче и других пригородах Киева, ранее оккупированных вторгнувшимися в Украину российскими войсками. Международное сообщество самым резким образом осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры обвинили российских военных в совершении геноцида.

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