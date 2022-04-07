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Торговый центр возле Дроздов отобрали у компании Чижа

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  • 7.04.2022, 12:33
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Торговый центр возле Дроздов отобрали у компании Чижа

Что известно о новых владельцах?

В марте 2022 года торгово-развлекательный центр Arena City, который находится возле Дроздов, перешел в управление компании «А-Сити». Напомним, раньше им управляла связанная с бизнесменом Андреем Шихлиным компания «Парагис». Рассказываем, что это за история и почему это произошло, пишет realt.by.

ТРЦ Arena City на проспекте Победителей построил в 2013 году основанный Юрием Чижом «Трайпл». Но экономический кризис 2014—2015 годов вкупе с другими проблемами привели к тому, что в 2016-м Arena City перешла финансировавшему стройку Белагропромбанку по договору обратного лизинга. Де-юре объект стал собственностью банка, но управляла торговым центром подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд».

В середине 2019 года Белагропромбанк сменил лизингополучателя, и Arena City начала управлять компания «Парагис», связанная с бизнесменом Андреем Шихлиным. В ее бытность ProStore в торговом центре сменился на Green, а также пришли другие новые арендаторы.

Но, как сообщили Realt источники на рынке коммерческой недвижимости, недавно в Arena City опять сменилась управляющая компания. Как следует из выписки из Госрегистра недвижимого имущества Беларуси, 12 марта 2022 года «Белагропромбанк» передал ТРЦ в доверительное управление компании «А-Сити». Эта компания на 100% учреждена ОАО «Агролизинг» — то есть лизинговой компанией самого банка.

Следовательно, грубо говоря, Arena City перешла под управление самого Белагропромбанка.

Почему это могло произойти?

Как говорят источники на рынке коммерческой недвижимости, у «Парагиса» не получилось сделать Arena City очень успешным торговым центром. Но тут дело и в том, что этот объект изначально имел ряд проблем. Например — соотношение полезной площади к общей площади, отсутствие магазинов крупных сетей масс-маркета и другие моменты.

Как говорят источники на рынке, в итоге и сам «Парагис» был не против отойти от управления Arena City.

Что за «Парагис»

Компания «Парагис» управляет бизнес-центром Kiroff и многофункциональным комплексом CENTROPOL, которые находятся рядом со стадионом «Динамо».

Соучредителем «Парагиса» является Андрей Шихлин. Он известен тем, что открыл в Минске франчайзинговые бутики MaxMara, Armani Collezioni и TWINSET. Он также является заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств.

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