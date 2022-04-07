закрыть
7 апреля 2022, четверг, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский оккупант - матери: Путина и Шойгу ненавижу, они уроды

9
  • 7.04.2022, 13:29
  • 15,378
Российский оккупант - матери: Путина и Шойгу ненавижу, они уроды

Минобороны РФ не выполнило ни одного из условий контракта.

Мать российского оккупанта в перехваченном СБУ телефонном разговоре с сыном пожаловалась, что Минобороны РФ не выполнило ни одно из условий контракта, сообщает nv.ua.

Мать призывает сына разорвать соглашение сразу после возвращения из Украины.

«Сразу пойдем расторгать этот контракт», — говорит она.

Сам российский оккупант, чтобы вырваться из войны в Украине живым, готов себя покалечить.

«У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг», — рассказывает он в телефонном разговоре.

Она возмущена тем, что ее сын так долго находится в опасности: «40 дней под обстрелами мужики здоровые не выдержат, вы мальчишки».

Российский оккупант дает ей простое объяснение: «Им пофиг. Они — уроды. Путин — г…дон оконченный. Я его ненавижу. И Шойгу».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников