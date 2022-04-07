Российский оккупант - матери: Путина и Шойгу ненавижу, они уроды 9 7.04.2022, 13:29

15,378

Минобороны РФ не выполнило ни одного из условий контракта.

Мать российского оккупанта в перехваченном СБУ телефонном разговоре с сыном пожаловалась, что Минобороны РФ не выполнило ни одно из условий контракта, сообщает nv.ua.

Мать призывает сына разорвать соглашение сразу после возвращения из Украины.

«Сразу пойдем расторгать этот контракт», — говорит она.

Сам российский оккупант, чтобы вырваться из войны в Украине живым, готов себя покалечить.

«У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг», — рассказывает он в телефонном разговоре.

Она возмущена тем, что ее сын так долго находится в опасности: «40 дней под обстрелами мужики здоровые не выдержат, вы мальчишки».

Российский оккупант дает ей простое объяснение: «Им пофиг. Они — уроды. Путин — г…дон оконченный. Я его ненавижу. И Шойгу».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».