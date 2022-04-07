Стало известно, как звали подполковника КГБ, который подорвался на российской мине в Наровлянском районе 32 7.04.2022, 13:54

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До службы в КГБ он работал следователем в Мозырском РОВД.

В машине пограничников, подорвавшихся на мине в Наровлянском районе, был подполковник КГБ из Гомельской области Андрей Ревуцкий. Об этом сообщают источники «Белсата».

Погибшему подполковнику было 37 лет.

До службы в КГБ он работал следователем в Мозырском РОВД, потом перевелся в Лельчицкий РОВД, где начальником следствия работал его отец. Оттуда – в КГБ.

На днях Андрея Ревуцкого похоронили.

Утром 5 апреля в некоторых белорусских телеграм-каналах появилась информация о том, что автомобиль белорусских пограничников, патрулировавший приграничную зону в районе деревни Довляды Наровлянского района, подорвался на мине. Отмечалось, что мину покинули российские военные, которые отступали в Беларусь из Украины.

В Госпогранкомитете опровергли информацию о гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе недалеко от границы с Украиной. В ведомстве заявили, что инцидентов, связанных с ранениями или гибелью военнослужащих пограничных войск, не происходило.

«Беларускі Гаюн» сообщил между тем о похоронах 5 апреля в Мозыре. Церемония прощания проходила возле здания КГБ.

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