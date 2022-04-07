Украинский генерал рассказал, когда ВСУ смогут перейти к полному изгнанию оккупантов 10 7.04.2022, 14:02

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Российские военные резервы плохо подготовлены.

Сейчас главная задача для Вооруженных сил Украины – выстоять в ближайшие 2-3 недели. Когда удастся накопить больше ресурсов, Украина перейдет в контрнаступление.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию Обозреватель.

"Наша главная задача сейчас – выстоять. Если потом удастся накопить серьезные силы в вооружениях и людях, тогда можно будет говорить о переходе в контрнаступление", – отметил Романенко.

На вопрос, сколько может длиться период, в течение которого украинским военным нужно выстоять, генерал назвал отрезок времени в 2-3 недели. По его словам, затем перспективы можно будет оценивать по ситуации, которая будет складываться по итогам сражений.

Россия сейчас пытается пополнить свои ресурсы в живой силе. Они стягивают резервы. Резерв для второй наступательной операции оккупанты могут сформировать, когда с востока придет 5-я полевая армия – она единственная сейчас еще не задействована в войне против Украины, говорит украинский генерал. Однако эта армия слабая.

"Она была кадрирована, это означает, что она пополнялась с использованием местных ресурсов, подготовленных не лучшим образом. Всё, что кадрированное, – это военные структуры низкого качества. Но если нет иных резервов, а стоит задача – умереть, но выполнить путинские цели – привлекут и такую армию. Путину нужны более сильные позиции на очередных переговорах, поэтому собирается всё, что есть", – отмечает Романенко.

Также генерал рассказал, какие цели может ставить перед собой путинская армия в ближайшей перспективе. По его словам, Россия намерена сформировать котел и перебить наши войска, чтобы закрепиться в пределах Луганской и Донецкой областей. Однако у них сейчас нет на это сил. Позже будет понятно, стоит ли этого бояться – когда они сформируют резерв и очередную ударную группировку.

"Но возможности российской армии ухудшились. Мы выбили их с правого берега Днепра в районе Херсона, мы пробились к Азовскому морю. Ситуация для них там не улучшилась", – добавил генерал.

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