Как белорусам получить деньги из-за границы? 2 7.04.2022, 14:15

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Санкции против банков усложнили этот процесс.

Будут ли работать системы международного денежного перевода, если в Беларуси полностью отключат SWIFT? На эти и другие вопросы myfin.by ответила юрист компании REVERA Анастасия Рудкевич.

Переводы через SWIFT – это перевод средств с банковского счета на другой банковский счет в любом банке, подключенном к SWIFT.

Переводы через международные системы денежных переводов – это мгновенные переводы, не требующие открытия счета в банке. У международной системы денежных переводов есть собственная база, куда заносится ваш перевод и с помощью этой базы, зная номер перевода, можно получить отправленные средства.

Будут ли работать системы международного денежного перевода, если отключат SWIFT?

Да, но возможны перебои. Переводы через системы международных денежных переводов осуществляются не только через SWIFT, но и через альтернативные каналы.

С помощью каких систем международного перевода сегодня можно получить деньги из-за границы?

Золотая корона

Переводы могут поступать из: России, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кипра и других.

Лимит перевода за один раз: 3595 долларов США.

Банки, в которых можно получить деньги: РРБ-Банк, БСБ Банк, Белагропромбанк, Технобанк, БТА Банк.

Выдача перевода осуществляется наличными российскими или белорусскими рублями.

MoneyGram

Переводы могут поступать из: России, Казахстана, Армении, Грузии, ЕС, США и Канады, и других стран. Уточнить возможность перевода из определенной страны можно по ссылке.

Лимит перевода за один раз: 10 000 долларов США.

Банки, в которых можно получить деньги: Технобанк, БТА Банк.

Выдача перевода осуществляется наличными белорусскими рублями.

Юнистрим

Переводы могут поступать из: стран России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Великобритании, Польши, Кипра, Испании и иных стран Европы, США, Вьетнама, Китая, Монголии, ОАЭ и других стран.

Лимит перевода за один раз: примерно 3950 долларов США.

Банки, в которых можно получить деньги: Паритетбанк, Технобанк, БНБ–Банк, Банк Дабрабыт, Белгазпромбанк.

Выдача перевода осуществляется наличными российскими или белорусскими рублями.

Contact

Переводы могут поступать из: России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Великобритании, Франции, Чехии, Польши, Италии, Испании, США, Канады и других.

Лимит перевода за один раз: 20 000 долларов США.

Банки, в которых можно получить деньги: Технобанк.

Выдача перевода осуществляется наличными российскими или белорусскими рублями.

Системы международного перевода, приостановившие свою работу в Республике Беларусь:

Western Union;

Ria Money Transfer.

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