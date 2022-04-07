Судороги «энергетической сверхдержавы» 9 Эль Мюрид

7.04.2022, 14:31

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Эль Мюрид

Главный «стратег» сбежал в бункер и теперь надеется на чудо.

Белый дом заявил, что США вместе с союзниками будут добиваться того, чтобы как можно скорее лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа.

В прямом эфире и реал-тайме мы наблюдаем судороги "энергетической сверхдержавы". Что, в общем-то, ни разу не удивительно. Замшелая стратегия, ориентированная на торговлю ресурсами, была архаичной даже в 20 веке. В качестве подпорки и дополнительного источника доходов — ну, с некоторым прищуром ее можно было использовать. На очень второстепенных ролях. Но в 21 веке основывать на ней стратегию развития огромной страны — это даже комментировать сложно. Но именно в этой редакции ее провозгласили в 2007 году, и немедленно целый хор лизоблюдов восторгся неземной космической мудростью.

Парадокс в том, что энергетическая сверхдержава — вполне приемлемая стратегия и очень даже внятная цель. Но при соблюдении крайне важного условия: сверхдержавой можно стать только в том случае, если предложить рынку не нефть бочками и не газ литрами, а весь спектр энергетических технологий, включая перспективные. И иметь в хранилищах ультраперспективные, о которых конкуренты только задумываются, а вы их уже внедряете. Вот тогда — да. Вы сверхдержава однозначно. Хотя бы потому, что подобная задача ставит перед страной и перед экономикой задачи по самому широкому спектру отраслей. Расширяющиеся, между прочим, задачи, со все возрастающим пространством решений.

И ведь все было. Были 5 триллионов долларов, были вполне нормальные отношения с окружающим пространством. Было незатюканное гестапо население, были огромное количество горящих интересом людей, желающих перспектив.

Нет же, великий геостратег проср...л абсолютно все, сбежал в бункер и теперь надеется на чудо.

"...Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Токугавой Иэясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком! Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Через полгода его зарежут, а Орден останется..."

Поставьте вместо Святого Ордена "фашистский режим", и окажется, что братья Стругацкие на полвека вперед увидели то, что мы никак не можем рассмотреть прямо сейчас.

*

"Лукойл" предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.

Это к предложениям нашей патриотической общественности направить нефть на внутреннее потребление. Дескать, будем перерабатывать и потреблять сами. И заживем!

Не заживем. Объем российской экономики слишком микроскопичен для того, чтобы потреблять все объемы переработанной в нефтепродукты нефти. То же самое, кстати, относится и к газу. На практике продукты переработки (тот же мазут) забивает хранилища, девать его некуда, перерабатывающие мощности встают.

Ну, а чтобы потреблять то, что производим, нужно заниматься экономикой. Не аврально и от случая к случаю, а системно. То есть — нужно иметь проект развития, построенные на его основе программы, и все это — на несколько десятилетий вперед.

Ну и кто будет этим заниматься? Путин? Он в очередной раз кого-то призовет абстрактным призывом и снова займется любимым делом — будет управлять галактикой в своей персональной метавселенной. А остальные даже понять задачу не смогут, они вообще-то про другое — вывезти и распихать по ухоронкам. Их, в общем-то, и подбирали по этим качествам, других там не наблюдается.

Эль Мюрид, t.me

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