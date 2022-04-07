«Он теперь голый бегает»: украинский дедушка-партизан отобрал у оккупанта форму и еду

«Он теперь голый бегает»: украинский дедушка-партизан отобрал у оккупанта форму и еду5
- 7.04.2022, 14:40
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И похвастался своими трофеями перед военными ВСУ.
Украинский дедушка "отжал" у российских оккупантов сумку. Как оказалось, в ней было немало трофеев.
Видео досмотра пожилого партизана появилось в сети.
"Дед интересный. У сепаров отжал сумку и форму. Печенье поотжимал", - едва сдерживая слезы от смеха говорит голос за кадром.
Но главным "трофеем" старика стала форма, которую он оставил себе.
"Так он (российский военный - ред.) теперь голый бегает. Ну носи после войны", - обратился военный к партизану.
Внимание! Ненормативная лексика!