«Он теперь голый бегает»: украинский дедушка-партизан отобрал у оккупанта форму и еду 5 7.04.2022, 14:40

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И похвастался своими трофеями перед военными ВСУ.

Украинский дедушка "отжал" у российских оккупантов сумку. Как оказалось, в ней было немало трофеев.

Видео досмотра пожилого партизана появилось в сети.

"Дед интересный. У сепаров отжал сумку и форму. Печенье поотжимал", - едва сдерживая слезы от смеха говорит голос за кадром.

Но главным "трофеем" старика стала форма, которую он оставил себе.

"Так он (российский военный - ред.) теперь голый бегает. Ну носи после войны", - обратился военный к партизану.

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