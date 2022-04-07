Европарламент потребовал ввести полное эмбарго на энергоносители из России 9 7.04.2022, 14:51

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За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Европейский парламент потребовал немедленно ввести полное эмбарго на нефть, газ, уголь и другое ископаемое топливо из России. За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Европарламента Гая Верхофштадта.

"Европарламент требует немедленного и полного эмбарго на ископаемое топливо! Ни газа, ни нефти, ни угля… НЕТ европейских денег для путинской армии!", - написал в своем Twitter евродепутат.

Документ поддержало подавляющее большинство депутатов Европарламента. За него проголосовали 413 из 552 парламентариев. Воздержались 46, против - 93.

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