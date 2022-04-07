закрыть
7 апреля 2022, четверг, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европарламент потребовал ввести полное эмбарго на энергоносители из России

9
  • 7.04.2022, 14:51
  • 8,146
Европарламент потребовал ввести полное эмбарго на энергоносители из России

За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Европейский парламент потребовал немедленно ввести полное эмбарго на нефть, газ, уголь и другое ископаемое топливо из России. За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Европарламента Гая Верхофштадта.

"Европарламент требует немедленного и полного эмбарго на ископаемое топливо! Ни газа, ни нефти, ни угля… НЕТ европейских денег для путинской армии!", - написал в своем Twitter евродепутат.

Документ поддержало подавляющее большинство депутатов Европарламента. За него проголосовали 413 из 552 парламентариев. Воздержались 46, против - 93.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников