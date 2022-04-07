«Кабаеву уволили и лишили миллиардного дохода» 20 7.04.2022, 15:07

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Алина Кабаева

Достаточно было одного твита политика, которого Путин боится называть по имени.

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которая является предполагаемой любовницей хозяина Кремля Владимира Путина и матерью его детей, внезапно исчезла из состава Национальной медиа группы. По крайней мере, на сайте компании о Кабаевой больше нет никаких упоминаний, пишет glavred.info.

Национальная медиа группа полностью или частично владеет Первым каналом, РЕН ТВ, СТС, газетой Известия, Life.ru, телеграм-каналом Mash, онлайн-кинотеатром More.tv и несколькими кинокомпаниями. А сама Кабаева возглавляла совет директоров компании с 2014 года после того, как досрочно сложила полномочия депутата Госдумы.

Интересно, что 5 апреля российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Twitter пост, в котором заявил, что против Кабаевой и других топ-менеджеров Национальной медиа группы должны быть введены санкции за разжигание войны в Украине.

"Национальная Медиа Группа, владеющая львиной долей этого аппарата лжи, без сомнения, принадлежит Путину лично, в частности поэтому даже формально возглавляется любовницей Путина Алиной Кабаевой", - написал Навальный.

Спустя день с официального сайта Национальной медиа группы удалили информацию о главе совета директоров.

Внимание на это обратил соратник Навального - Георгий Албуров.

"Кажется, за один день мы уволили Кабаеву и лишили её миллиардного дохода. Её страница пропала с сайта Национальной Медиа Группы. Вчера, когда я выкладывал тред, страница Кабаевой была на месте. А сейчас её нет. Хахаха, они реально верят, что это поможет избежать санкций", - написал Албуров.

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