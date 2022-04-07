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Гордон: Идентифицированы все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности

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  • 7.04.2022, 15:15
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Гордон: Идентифицированы все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности
Дмитрий Гордон

Ими займутся.

Основатель интернет-издания gordonua.com Дмитрий Гордон заявил, что благодаря современной технике западных партнеров Украины и благодаря военной разведке все военнослужащие РФ, которые перешли границу Украины, идентифицированы. Заявление журналиста опубликовано на его канале в YouTube.

"Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы. Все военнослужащие РФ, которые убивали украинцев, грабили их дома, совершали преступления, идентифицированы. Я абсолютно уверен, что после войны, после нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло", – сказал Гордон.

Он добавил, что нацистская Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным совершает геноцид украинцев, за это ответит каждый, кто причастен к нему.

"Каждый. Мы знаем всех поименно", – подчеркнул журналист.

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