Гордон: Идентифицированы все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности

Гордон: Идентифицированы все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности4
- 7.04.2022, 15:15
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Ими займутся.
Основатель интернет-издания gordonua.com Дмитрий Гордон заявил, что благодаря современной технике западных партнеров Украины и благодаря военной разведке все военнослужащие РФ, которые перешли границу Украины, идентифицированы. Заявление журналиста опубликовано на его канале в YouTube.
"Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы. Все военнослужащие РФ, которые убивали украинцев, грабили их дома, совершали преступления, идентифицированы. Я абсолютно уверен, что после войны, после нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло", – сказал Гордон.
Он добавил, что нацистская Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным совершает геноцид украинцев, за это ответит каждый, кто причастен к нему.
"Каждый. Мы знаем всех поименно", – подчеркнул журналист.