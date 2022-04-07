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«Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся»

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  • 7.04.2022, 15:21
  • 14,860
«Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся»

Украинцы показали место падения сбитого над Бородянкой российского Су-34.

В сети появилось видео с места падения близ Бородянки уничтоженного 3 марта самолета Су-34 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, когда сбили самолет, нашли останки пилота.

Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора - полностью разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".

"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - рассказывает автор видео.

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