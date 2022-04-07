«Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся»8
- 7.04.2022, 15:21
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Украинцы показали место падения сбитого над Бородянкой российского Су-34.
В сети появилось видео с места падения близ Бородянки уничтоженного 3 марта самолета Су-34 российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, когда сбили самолет, нашли останки пилота.
Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора - полностью разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".
"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - рассказывает автор видео.