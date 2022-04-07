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Из-за инфляции и санкций в России возникли проблемы по выполнению военного заказа

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  • 7.04.2022, 15:52
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Из-за инфляции и санкций в России возникли проблемы по выполнению военного заказа

Дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют.

В России из-за инфляции и санкций возникли проблемы выполнения военного заказа. В частности, инфляция из-за введенных санкций поглощает предусмотренные под производство оружия средства. А дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Сообщается, что это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе исполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В частности, во избежание повышения цен правительство РФ разрешило заключать контракты с единственным поставщиком. Однако, это не привело к ожидаемому результату.

"Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. А настоянию министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единственного исполнителя" военного заказа", - говорится в сообщении.

Также в настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями.

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