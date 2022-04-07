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Какой будет погода на выходных?

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  • 7.04.2022, 16:10
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Какой будет погода на выходных?

Прогноз погоды по Беларуси на 8-10 апреля.

8 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, днем местами с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +8..+13°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

9 апреля погоду в республике обусловит фронтальная система, смещающаяся с юга Польши. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +7..+14°С.

10 апреля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления; ночью по востоку, а днем в западных районах Беларуси скажется влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, а днем в основном в западных районах страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +6..+11°С.

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